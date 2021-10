Lkw drückt Auto gegen die Leitplanke - Lastwagenfahrer flüchtet

Ein Lkw-Fahrer hat auf der A96 ein Auto gegen die Leitplanke gedrückt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

26.10.2021 | Stand: 12:53 Uhr

Am Montagmorgen ist ein 42-jähriger Mann mit seinem Auto auf A96 in Richtung München gefahren. Er war gerade dabei einen Lkw zu überholen, als dieser plötzlich auf die Überholspur wechselte und seitlich mit dem Auto des 42-jährigen kollidierte. Das Auto wurde dadurch gegen die mittlere Leitplanke gedrückt. Der unbekannte Lkw-Fahrer, von dem lediglich bekannt ist, dass er einen roten Lkw mit Kran- bzw. Leiteraufbau fuhr, setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Glücklicherweise verletzte sich der Autofahrer bei dem Unfall nicht. An seinem Fahrzeug und an der Leitplanke entstand ein Schaden von insgesamt etwa 6.000 Euro. Gegen den flüchtigen Lkw-Fahrer wurden Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten und gegebenenfalls auch Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/100-311 mit der Autobahnpolizei Memmingen in Verbindung zu setzen.

Lesen Sie auch: Prostituierte unterschlägt Handy und erpresst anschließend Freier