Unbekannter verursacht durch riskantes Überholen einen Unfall und flüchtet

12.04.2023 | Stand: 12:27 Uhr

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag, gegen 15.45 Uhr, auf der B300 einen Unfall durch ein riskantes Überholmanöver verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Fahrer von Krumbach in Richtung Babenhausen hinter einem LKW her. Der PKW-Fahrer überholte den vor ihm fahrenden LKW bei unklarer Verkehrslage. Dabei kam ein anderer LKW entgegen, der aufgrund des überholenden PKWs zu einer Vollbremsung gezwungen wurde, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In Folge kam dieser von der Fahrbahn ab, geriet auf das Bankett und kollidierte mit einem Kilometrierungsschild.

Wer hat den Verursacher, vermutlich einen silberfarbenen Ford, gesehen?

Der verursachende PKW fuhr, ohne sich um den Unfall zu kümmern, weiter. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich vermutlich um einen silberfarbenen Ford. Der entstandene Schaden wird derzeit auf knapp 2.000 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere, wer Angaben zum Unfall oder Unfallflüchtigen machen kann. Mitteilungen unter der Rufnummer 08331/100-0.

