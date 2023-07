Schwerer Unfall bei Bad Wörishofen: Auto und Motorrad stoßen zusammen

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend in Bad Wörishofen ereignet. Dabei wurde auch ein zehn Jahre altes Mädchen verletzt.

06.07.2023 | Stand: 21:25 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der alten B18 bei Kirchdorf ereignet. An der Einmündung nach Kirchdorf sind ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Zwei Personen wurden verletzt, darunter ein zehn Jahre altes Mädchen. Ein Rettungshubschrauber landete und brachte einen 44-Jährigen ins Krankenhaus.

Zum Unfallhergang selbst war zunächst nichts bekannt. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West machte dazu dann am späten Donnerstagabend Angaben. Demnach war ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2518 (alte B18) von Rammingen aus in Richtung Mindelheim unterwegs. Als er an der Einmündung nach Kirchdorf links abbog, habe er ein Motorrad übersehen, so die Polizei. Der 44 Jahre alte Motorradfahrer habe noch versucht, zu bremsen, prallte mit seinem Fahrzeug aber trotzdem in die Seite des Autos. Der 44-Jährige wurde über das Dach des Wagens geschleudert. Seine 10 Jahre alte Mitfahrerin wurde ebenfalls vom Motorrad geschleudert und schlug hinter dem Auto auf der Fahrbahn auf.

Unfall bei Bad Wörishofen - Rettungshubschrauber bringt Motorradfahrer ins Krankenhaus

Zunächst hieß es, der 44-Jährige sei bei dem Unfall schwer verletzt worden. Im Bericht der Polizei war dann die Rede von Prellungen. Ein Rettungshubschrauber landete an der alten B18 und brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Das Mädchen wurde von einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war für die Rettungsarbeiten kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr Kirchdorf war im Einsatz.

Den entstandenen Sachschaden verortet die Polizei im höheren vierstelligen Euro-Bereich. Mehrere Zeugen hatten den Unfall beobachtet. "Der Zweiradfahrer sowie die Sozia hatten an diesem Tag einen sehr wachsamen Schutzengel", teilte die Polizei mit.

