Betrunkener Autofahrer baut Unfall bei Ettringen und flüchtet - Frau schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Ettringen im Unterallgäu wurden drei Menschen verletzt. Der Unfallverursacher war betrunken und flüchtete zu Fuß.

24.01.2022 | Stand: 13:20 Uhr

Bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Kreisstraße zwischen Ettringen/Siebnach und Markt Wald im Unterallgäu wurden drei Menschen verletzt, einer davon schwer. Wie die Polizei berichtete, ist ein 51-jähriger Autofahrer in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und mit einer entgegenkommenden 55-jährigen Autofahrerin zusammengestoßen.

Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ihr 63-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall bei Ettringen: Betrunkener Unfallverursacher flüchtet

Der Unfallverursacher ist noch vor Eintreffen der Polizei zu Fuß in ein nahegelegenes Waldstück geflüchtet. Gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren aus Ettringen, Markt Wald und Siebnach suchte die Polizei das Gebiet großräumig ab. Eine Drohne des Technischen Hilfswerks war auch eingesetzt.

Nach über drei Stunden fanden die Beamten den Unfallverursacher in einem Wald bei Siebnach. Er war orientierungslos und unterkühlt und wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Außerdem war er stark betrunken, so die Polizei. Deshalb wurde ihm Blut entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Den 51-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

