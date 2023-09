Autofahrer stirbt nach schwerem Verkehrsunfall auf B16 bei Krumbach

Ein 61-jähriger Autofahrer stieß auf der B16 bei Krumbach mit seinem Wagen frontal gegen einen Lastwagen. Er starb an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt.

21.09.2023 | Stand: 15:08 Uhr

Am Donnerstagvormittag gegen 9.25 Uhr hat sich in Krumbach auf der B16 zwischen Krumbach und Unterbleichen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei ist ein 61-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Immer wieder passieren am sogenannten Bleicher Berg schwere Verkehrsunfälle .

Wie die Polizei am frühen Nachmittag mitteilt, fuhr der Autofahrer auf der Bundesstraße in Richtung Günzburg . Etwa 600 Meter nach dem Ortsende von Krumbach kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links ab und kollidierte mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Lastwagen. Durch den Zusammenstoß wurde der Autofahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen geschnitten werden. Laut Informationen unserer Redaktion blieb eine Reanimation erfolglos.

Lastwagenfahrer wird beim Unfall am Bleicher Berg schwer verletzt

Der ebenfalls 61-jährige Fahrer des am Unfall beteiligten Lastwagens wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw erlitt durch den Unfall einen Totalschaden, auch der Lkw wurde im Frontbereich massiv beschädigt. So wurde etwa die Fahrertüre des Lkws beim Aufprall weggerissen. Die Unfallstelle glich laut Augenzeugen einem Trümmerfeld, das sich über 50 Meter hinzog.

Beide Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen und vorerst sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Gutachter zur weiteren Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen, heißt es im Polizeibericht. Der gesamte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 60.000 Euro. Die B16 war bis in den Nachmittag hinein voll gesperrt. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst mit einem Notarzt, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehren Krumbach und Bleichen sowie die Straßenmeisterei Krumbach .

Tödlicher Unfall auf der gleichen Strecke auch 2022

Am Bleicher Berg beim nördlichen Stadtausgang Krumbachs an der B16 in Richtung Günzburg ereignen sich immer wieder teils schwere Unfälle . Im Februar 2022 ist bei einem schweren Unfall ein 51-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen, nachdem sein Wagen mit einem entgegenkommenden Bus zusammengestoßen war. Im Bus waren keine Fahrgäste.