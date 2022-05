Unfall in der Serpentinenkurve: Motorradfahrer im Unterallgäu schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich gestern bei einem Unfall bei Wolfertschwenden schwer verletzt. Er kam per Rettungshubschrauber in ein Klinikum.

28.05.2022 | Stand: 12:31 Uhr

Der Unfall bei Wolfertschwenden im Unterallgäu passierte gestern am Freitag gegen 17.20 Uhr. Der 40-jährige Biker war in einer Serpentinenkurve mit seinem Motorrad gegen die Leitplanke geprallt.

In der Folge wurde er über den Lenker geschleudert, rutschte fünf Meter einen Abhang entlang und blieb schwer verletzt zwischen Bäumen liegen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Er war mit zwei weiteren Motorradfahrern unterwegs gewesen.

Motorrad-Unfall in Wolfertschwenden: Polizei geht von dieser Ursache aus

Da es keinen Gegenverkehr gab, geht die Polizei aktuell von zu hoher Geschwindigkeit in der Kurve aus. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Die Feuerwehr Wolfertschwenden war mit 14 Einsatzkräften am Unfallort.

