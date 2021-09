Bei einem Unfall nahe Erkheim wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer verletzt. Offenbar war der Biker zu schnell unterwegs.

29.09.2021 | Stand: 13:30 Uhr

Wie die Polizei berichtet, kam der Motorradfahrer in einer Kurve zu weit nach links. Obwohl der Lkw-Fahrer noch auswich, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Mutmaßlich war der Motorradfahrer zu schnell unterwegs, so die Polizei. Er wurde bei dem Unfall schwer am Bein verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Erkheimer Feuerwehr war mit 18 Kräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle.

