Autofahrerin nach Kollision in Egg an der Günz schwerverletzt

Eine 57-jährige Autofahrerin übersah ein anderes Fahrzeug. Beim Zusammenstoß verletzte sie sich schwer. Andere Beteiligte kamen mit leichten Verletzungen davon.

14.04.2023 | Stand: 13:38 Uhr

Am Donnerstagvormittag hat eine 57-jährige Autofahrerin auf einem Feldweg von Lauben in Richtung Egg an der Günz ein anderes Fahrzeug übersehen. Laut Angaben der Polizei kam die darin sitzende 31-jährige Fahrerin von rechts, als die 57-Jährige mit ihr kollidierte.

Die 57-Jährige verletzte sich bei der Kollision schwer

Die ältere Fahrerin zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Die 31-jährige Frau und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 11.000 Euro beziffert.

