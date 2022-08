Schon wieder ein Freizeitpark-Unfall: Mitarbeiter wird von Fahrgeschäfts-Waggon erfasst

Schon wieder ein Unfall in einem Freizeitpark: Bei einem Betriebsunfall im Allgäu Skyline Park bei Rammingen wurde ein Mitarbeiter von einem Waggon erfasst.

16.08.2022 | Stand: 13:46 Uhr

Schon wieder hat es in einem Freizeitpark in Deutschland einen Unfall gegeben, diesmal in unserer Region. Am Samstagnachmittag ist es laut Polizei im Allgäu Skyline Park bei Rammingen im Unterallgäu zu einem Betriebs-Unfall gekommen.

Nach Polizeiangaben wollte ein 39-jähriger Mitarbeiter während des laufenden Betriebs eine Mütze unter einem Fahrgeschäft herausholen. Diese hatte ein Gast zuvor dort verloren. (Lesen Sie auch: Achterbahnunfall im Legoland - Klärung erst in Monaten?)

Skyline Park-Mitarbeiter stößt mit Waggon zusammen und verletzt sich

Der 39-Jährige stieß bei der Aktion mit einem fahrenden Waggon zusammen und stürzte. Dabei verletzte sich der Mann an Armen, an der Wirbelsäule und erlitt eine Kopfplatzwunde.

Er wurde laut Polizeibericht in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Anfang August war eine Frau bei einem Achterbahn-Unglück im Freizeitpark in Klotten gestorben. Vergangene Woche gab es mehrere Verletzte nach einem Unfall im Legoland bei Günzburg.

