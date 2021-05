84-Jährige wird von eigenem Auto überrollt

Bei einem Unfall in Amendingen überrollt ein Auto die Beine einer 84-Jährigen. Sie hat offenbar den Gang nicht eingelegt und die Handbremse nicht angezogen.

04.05.2021 | Stand: 14:27 Uhr

Ein Seat hat die Beine einer 84-Jährigen in Memmingen überrollt. Der Polizei zufolge hatte die Frau das Auto in eine Waschanlage in der Europastraße in Amendingen gestellt. Allerdings vergaß sie offenbar einen Gang einzulegen beziehungsweise die Handbremse anzuziehen.

Auto rollt aus Waschstraße im Amendingen

Dadurch rollte das Auto aus der Waschstraße heraus. Die 84-Jährige versuchte, in das Auto einzusteigen. Sie stürzte und das Auto überrollte ihre Beine. Sie erlitt Frakturen an beiden Beinen. Die Polizei ermittelt weiter.

