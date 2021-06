Eine Motorradfahrerin wollte ein Traktor mit Güllefass überholen, der links abbog und stieß mit Gespann zusammen. Den Blinker hätte sie nicht sehen können.

02.06.2021 | Stand: 14:42 Uhr

Eine Motorradfahrerin ist am Dienstag in Böhen mit einem Traktorgespann zusammengestoßen. Der Polizei zufolge fuhr der 33-jährige Bauer mit seinem Traktor in Richtung Ottobeuren. Als er links abbiegen wollte, setzte er den Blinker.

Mopedfahrerin fährt bei Unfall in Böhen in Traktorgespann

Den konnte die Mopedfahrerin hinter ihm aber gar nicht sehen, weil der so verdreckt war. Die 24-Jährige überholte also und fuhr in das Gespann. Dabei verletzte sie sich. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 10.000 Euro.

Lesen Sie auch: Traktor überschlägt sich mehrfach