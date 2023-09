Radlerin erleidet bei Unfall mit E-Bike im Unterallgäu schwerste Verletzungen

Eine Radfahrerin kollidiert in Breitenbrunn mit einem Transporter. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um das schwer verletzte Unfallopfer zu bergen.

11.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Bei einem Unfall in Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu ist am Montagmorgen eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die 62-Jährige mit ihrem Pedelec auf auf der Staatsstraße 2017 von Breitenbrunn nach Schönberg unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 23-Jähriger in einem Transporter in diese Richtung.

Sonne blendete Autofahrer bei Breitenbrunn im Unterallgäu

An einer leichten Steigung fuhr der Autofahrer von hinten auf die Radlerin auf. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Fahrer des Transporters die Frau, weil die aufgehende Sonne ihn blendete. Ersthelfer versorgten die schwer verletzte Frau, bevor ein Rettungshubschrauber sie in eine Klinik flog. Der 23-jährige Autofahrere verletzte sich nicht. Der Schaden beträgt etwa 8000 Euro

Unfall mit schwerst verletzter Radfahrerin in Breitenbrunn: Polizei ermittelt Hergang

Die Polizei Mindelheim ermittelt nun zum Unfallhergang. Um die Ursache zu klären, hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt. Die Polizei sperrte die Staatsstraße 2017 für etwa vier Stunden.

