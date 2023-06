Kollision mit drei Fahrzeugen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall auf der A7 bei Buxheim (Unterallgäu) schwer verletzt. Er war mit seiner Maschine mit drei Fahrzeugen kollidiert.

26.06.2023 | Stand: 12:27 Uhr

Bei einem Unfall im Reiseverkehr wurde ein Motorradfahrer am Sonntag gegen 13 Uhr auf der A7 bei Buxheim (Unterallgäu) in Fahrtrichtung Würzburg schwer verletzt. Kurz nach dem Autobahnkreuz Memmingen prallte der 24-Jährige laut Polizei aus nicht geklärten Gründen zunächst in das Heck eines Wohnwagengespannes vor ihm.

Unfall bei Buxheim: 24-Jähriger Motorradfahrer wird mit Hubschrauber ins Klinikum geflogen

Anschließend kollidierte er noch mit einem weiteren Wohnwagen und einem Pkw, bis er schließlich auf die Fahrbahn stürzte. Der 24-Jährige musste mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Klinikum geflogen werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

(Lesen Sie auch: Unterwegs mit der Polizei-Fahrradstreife: Eine Banane ist erlaubt, das Handy nicht)

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers musste die Feuerwehr Memmingen die Autobahn für etwa 30 Minuten voll sperren, teilt die Polizei mit.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.