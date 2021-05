Motorradfahrer stürzt wegen Dieselspur

Ein Auto verliert in Heimertingen Diesel, ein Motorradfahrer hinter ihm rutscht aus. Die Polizei folgt der Dieselspur - und findet deren Verursacher.

25.05.2021 | Stand: 13:54 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Montag auf einer Dieselspur in Heimertingen ausgerutscht. Der Polizei zufolge war dort zuvor ein 40-Jähriger mit dem Auto unterwegs. Dabei platzte eine Dichtung oder ein Schlauch, sodass das Auto Diesel verlor. Der 61-jährige Motorradfahrer verlor auf dem Kraftstoff die Haftung und stürzte. Verletzt wurde er nicht, an seinem Motorrad entstand indes ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Verursacher von Dieselspur merkt nach eigenen Angaben nichts

Eine Streife folgte der Dieselspur und fand den 40-Jährigen auf dem Parkplatz beim Buxacher Weiher. Er gab an, dass er nicht bemerkt hatte, bis er beim Abstellen Diesel roch.

