18-Jährige bei Unfall in Memmingen schwer verletzt

Eine 18-Jährige hat in Memmingen einen Unfall verursacht und wurde beim Zusammenstoß im Auto eingeklemmt. Nun ermittelt die Polizei gegen sie.

07.04.2023 | Stand: 10:16 Uhr

In Memmingen ist es am Donnerstag gegen 15.20 Uhr in der Allgäuer Straße zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten gekommen. Eine 18-Jährige fuhr auf der Anschützstraße und wollte von dort aus nach links in die Allgäuer Straße abbiegen, berichtet die Polizei. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines mit drei Personen besetzten, in Richtung Stadtmitte fahrenden Auto, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die Verursacherin war im Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr Memmingen musste sie befreien. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die drei Fahrzeuginsassen des Unfallgegners erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in einem Klinikum versorgt.

Nach Unfall in Memmingen: Polizei ermittelt gegen 18-Jährige

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt etwa 20.000,- Euro.

Die Allgäuer Straße war im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Memmingen war mit 23 Kräften im Einsatz, zudem drei Rettungswagen und ein Notarzt. Gegen die junge Frau wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

