Auto prallt in Memmingen in Gärtnerei - 30.000 Euro Schaden

In Memmingen hat ein Autofahrer ein anderes Fahrzeug in einem Kreisverkehr übersehen. Eines der Autos prallte gegen die Fassade einer Gärtnerei.

12.03.2021 | Stand: 16:25 Uhr

In Memmingen hat sich in der Münchner Straße am Donnerstag zur Mittagszeit ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet.

Ein Fahrzeug wollte laut Polizeibericht in den Kreisverkehr zur Autobahnauffahrt Memmingen Ost einfahren und übersah einen weiteren, bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Eines der beiden Fahrzeuge kam daraufhin rechts von der Fahrbahn ab, schanzte über einen kleinen Abhang und prallte gegen die Fassade der angrenzenden Gärtnerei. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

In Kaufbeuren hatte ein Kind am Donnerstag einen guten Schutzengel.