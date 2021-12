Betrunkener Radfahrer in Memmingen flieht vor Rettungsdienst und baut schlimmen Unfall

In Memmingen liegt ein betrunkener Radfahrer auf der Straße. Als Sanitäter ihm helfen wollen, fährt er davon. Dann baut er einen schweren Unfall.

24.12.2021 | Stand: 12:11 Uhr

Schwerer Unfall in Memmingen in der Nacht auf Heiligabend. Gegen Mitternacht meldeten Passanten einen Radfahrer, der im Stadtteil Amendingen in der Othmundstraße auf der Fahrbahn liegen würde.

Ein Rettunsgwagen machte sich auf den Weg, doch als die Sanitäter den betrunkenen 44-Jährigen behandeln wollten, verweigerte er sich den Helfern und machte er sich aus dem Staub.

Betrunkener Radfahrer in Memmingen baut schweren Unfall

Zeugen beobachten, wie der Mann in der Dreyerstraße wieder auf sein Fahrrad stieg und in Richtung Zulassungsstelle fuhr. Dabei geriet er allerdings auf die Gegenfahrbahn und krachte in das Auto einer entgegenkommenden 32-Jährigen. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen - der Radler wurde bei der Kollision schwer verletzt.

Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.

