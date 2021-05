Frau verletzt sich bei Unfall in Memmingen leicht - es kam zu längeren Staus

In Memmingen sind im Bereich der Europastraße zwei Autos zusammengestoßen. Die Straße war über eine Stunde gesperrt. Eine Frau wurde verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in Memmingen im Bereich der Europastraße zwischen dem Kreisverkehr Buxheimer Straße und der Überführung der A96 gekommen. Dabei stießen zwei Autos zusammen.

Unfall in Memmingen: Frau leicht verletzt und Stau in Europastraße

Zwei Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Die beiden Spuren der Europastraße aus Richtung A96 zum Kreisel waren bis gegen 17 Uhr komplett gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar. Nach jetzigem Stand wollte eine Autofahrerin aus einer Parkbucht an der Europastraße ausfahren.

Offenbar wollte sie wenden, fuhr in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem anderen Wagen. Die Unfallverursacherin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Wegen der Sperrung während des Feierabendverkehrs kam es zu längeren Staus in der Europastraße, aber auch in der Fraunhoferstraße.

