Ein Arbeiter wurde in Memmingen zwischen einem Gabelstapler und einem Regal eingeklemmt. Der Mann war mit seiner Kleidung am Gashebel hängen geblieben.

10.11.2023 | Stand: 13:21 Uhr

In Memmingen hat sich ein Arbeiter in einem Fachgroßhandel verletzt. Laut Polizei hatte der Mann seinen Gabelstapler vor einem Regal abgestellt. Als er von dem Fahrzeug steigen wollte, um einem Kollegen zu helfen, blieb er mit seiner Kleidung am Gashebel hängen.

Gabelstaplerfahrer verletzt sich bei Unfall - Mann muss ins Krankenhaus

Der Stapler setzte sich in Bewegung und klemmte den Fuß des Arbeiters zwischen dem Regal ein. Dabei verletzte sich der Mann mittelschwer und musste in ein Krankenhaus.

