Ein 24-Jähriger fährt auf das Auto einer 38-Jährigen auf, das an einer roten Ampel wartet. Den zwei Kindern im Wagen der Frau passiert zum Glück nichts.

20.05.2021 | Stand: 18:42 Uhr

Update, 20. Mai, 18.30 Uhr: Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich Europastraße und dem Buxheimer Weg in Memmingen gekommen. Da sich in einem Auto auch zwei Kinder im Alter von drei und zehn Jahren befanden - nicht wie zuvor berichtet um ein Baby -, rückte eine größere Anzahl an Rettungskräften aus.

Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Memmingen - zwei Kinder bleiben unverletzt

Ein 24-Jähriger fuhr auf der Europastraße in Richtung Memmingen. An der Kreuzung nach Buxheim zeigte die Ampel rot, weshalb ein Lkw und ein weiteres Auto an der Kreuzung warten mussten. Der 24-Jährige nahm dies laut Polizei wohl jedoch nicht wahr und fuhr dem Auto mit nicht unerheblicher Geschwindigkeit hinten auf. Im Auto befanden sich die 38-jährige Fahrerin sowie zwei Kinder im Alter von drei und zehn Jahren.

Ein hinzugeeilter Notarzt versorgte beide Fahrzeugführer, die mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus kamen. Beide Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr Steinheim band auslaufende Betriebsstoffe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Verkehrsunfall in Memmingen im Kreuzungsbereich Europastraße und dem Buxheimer Weg

In einer Erstmeldung berichtet die Polizei von einem Unfall im Kreuzungsbereich Europastraße und dem Buxheimer Weg in Memmingen. Zwei Pkw sollen beteiligt sein, es gibt drei Verletzte, darunter auch ein Baby.

