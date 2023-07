Schüler bei Unfall in Memmingerberg leicht verletzt - Autofahrer flüchtet

Bei einem Unfall in Memmingerberg wird ein zwölfjähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Unbekannte Unfallverursacher flüchtete. Nun sucht die Polizei Zeugen.

28.06.2023 | Stand: 13:13 Uhr

Bei einem Unfall am Dienstag in Memmingerberg (Kreis Unterallgäu) wurde ein zwölfjähriger Schüler leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der unbekannte Unfallverursacher.

Demnach war der Schüler gegen 7.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Mittelschule Memmingerberg. Er fuhr auf dem Radweg entlang des Schleifwegs. Auf Höhe der Industriestraße wollte er den Schleifweg überqueren. Zeitgleich wollte ein grüner VW Caddy von der Grubstraße kommend nach rechts in den Schleifweg Richtung Kreisverkehr abbiegen. Der Fahrer oder die Fahrerin sah den Schüler und winkte ihn durch.

Unfall in Memmingerberg: Polizei sucht Zeugen

Als der Schüler fast auf dem Radweg war, fuhr der Caddy los und touchierte dabei das Hinterrad des Fahrrads, wodurch der Junge stürzte. Der Fahrer oder die Fahrerin setzte daraufhin zurück und fuhr weiter. Der Zwölfjährige zog sich bei dem Unfall Schürfwunden an der Hand und am Knie zu. Er verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Fahrrad auf 100 Euro.

Der Junge konnte sich einen Teil des Kennzeichen merken. Dieses beginnt mit MN. Genauere Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin konnte er nicht machen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen sollen sich bitte telefonisch unter 08331/100-0 melden.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.