Radfahrerin (13) in Mindelheim von Auto angefahren und leicht verletzt

Eine 13-Jährige wurde am Donnerstag bei einem Unfall in Mindelheim leicht verletzt. Die Polizei sucht nach dem Autofahrer, der den Unfall verursacht haben soll.

19.11.2021 | Stand: 13:37 Uhr

Am Donnerstag-Mittag wurde in Mindelheim im Bereich der Peter-Dörfler-Straße eine 13-jährige Schülerin auf ihrem Fahrrad von einem Autofahrer angefahren. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt, so die Polizei.

Die 13-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad vor einem weißen Kleinwagen. Als sie ihre Geschwindigkeit verringerte, weil vor ihr Kinder auf der Straße spielten, fuhr der Autofahrer hinter ihr auf sie auf. Dabei stürzte das Mädchen und verletzte sich leicht. Ihr Fahrrad wurde ebenfalls leicht beschädigt.

Nach Unfall in Mindelhem: Zeugen gesucht

Nach dem Unfall erkundigte sich der noch unbekannte Autofahrer nach dem Gesundheitszustand des Mädchens. Danach verließ er die Unfallstelle wegen eines wichtigen Termins, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zu dem Mann oder seinem Wagen bitte an die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850.

Lesen Sie auch: Radfahrerin (14) in Füssen von Auto erfasst und leicht verletzt

Lesen Sie auch