19-Jähriger flüchtet vor der Polizei und verursacht Unfall in Rammingen

Ein 19-Jähriger kommt in Rammingen von der Straße ab und verursacht einen Unfall. Den Polizisten wird schnell klar, warum er vor ihnen davon fuhr.

01.11.2021 | Stand: 12:35 Uhr

Ein 19-jähriger Autofahrer hat einen Unfall verursacht, als er am Montagmorgen in Rammingen vor der Polizei flüchtete. Die Polizisten wollten den Fahrer laut Mitteilung für eine Verkehrskontrolle anhalten. Doch dieser fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Am Ende der Schulstraße bog der 19-Jährige mit dem Auto auf einen Feldweg und fuhr nordwärts parallel zum Wörthbach. Dabei beschleunigte der junge Erwachsene aus dem Unterallgäu seinen Wagen so sehr, dass die Polizei den Abstand aus Sicherheitsgründen vergrößerte. Schließlich verlor der 19-Jährige nach Angaben der Polizei die Kontrolle über das Auto, brach durch ein Gebüsch und wurde von der Leitplanke an der Kreisstraße gebremst. Fahrer und Beifahrer blieben dabei unverletzt.

19-Jähriger verursacht Unfall in Rammingen: Gefährdung des Straßenverkehrs

Anschließend stellten die Polizisten den Grund für das Verhalten des Fahrers fest: Der junge Mann hatte Alkohol getrunken. Nun muss er sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Außerdem wurde ihm Blut abgenommen und die Beamten zogen seinen Führerschien ein. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren Rammingen und Tussenhausen waren zur Absicherung der Straße und der technischen Hilfe mit circa 25 Leuten vor Ort.

