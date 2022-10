Frau prallt mit Auto gegen Brückengeländer und stirbt

Eine 51-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Tussenhausen (Unterallgäu) ums Leben gekommen. Die Autofahrerin war von der Straße abgekommen.

06.10.2022 | Stand: 18:24 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Tussenhausen (Landkreis Unterallgäu) ist eine Autofahrerin gestorben. Die 51-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr auf der Straße von Rammingen in Richtung Tussenhausen unterwegs.

Mit Auto gegen Brückengeländer: Frau stirbt bei Unfall in Tussenhausen

Die Frau kam laut Polizei auf einmal nach links von der Fahrbahn ab - warum, ist bislang unklar. Ihr Wagen stieß daraufhin gegen ein Brückengeländer, überschlug sich und kam in einem Gewässer zum Stehen. Die Rettungskräfte versuchten vergeblich, die Frau wiederzubeleben. Die 51-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Neben Rettungshubschrauber und Rettungsdienst waren noch die Feuerwehren aus Tussenhausen und Türkheim im Einsatz. Am Fahrzeug entstand zudem Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

