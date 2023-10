Autounfall bei Westerheim - Fahrer offenbar betrunken

Am späten Dienstagabend verunfallt ein 34-Jähriger mit seinem Auto alleinbeteiligt im Unterallgäu. Wie sich herausstellt, war er wohl betrunken.

18.10.2023 | Stand: 14:53 Uhr

Zwischen Ungerhausen und Rummeltshausen ist es am späten Dienstagabend zu einem Autounfall gekommen. Laut Polizei und Zeugen verunfallte der 34-jährige Autofahrer alleinbeteiligt.

Betrunkener verunfallt alleinbeteiligt im Unterallgäu

Die Unfallstelle erstreckte sich über eine Strecke von etwa 100 Metern. Die Beamten stellten beim Fahrer eine Alkoholisierung fest und ordneten eine Blutentnahme an. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro und an den Leitplanken ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Dem Mann wurde nach dem Unfall der Führerschein abgenommen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die neuesten Nachrichten aus dem Unterallgäu und Memmingen lesen Sie immer hier.