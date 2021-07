Unfall-Kreuzung soll entschärft werden

Immer wieder kommt es an der "Huber-Kreuzung" in Ottobeuren zu schweren Unfällen. Mittlerweile gibt es Pläne für einen Kreisverkehr, aber auch ein Problem.

06.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Es ist ein Sonntagnachmittag Mitte Juni. An der Kreuzung der Staatsstraßen 2013 und 2011 im Nordosten von Ottobeuren will ein Autofahrer nach links abbiegen. Ihm kommen zwei Motorradfahrer entgegen. Da er fälschlicherweise annimmt, dass die beiden nach links in Richtung Ottobeuren abfahren, biegt er mit seinem Wagen ohne Halt ab. Dabei kollidiert er mit dem ersten Motorradfahrer. Der Biker wird von seiner Maschine geschleudert und muss schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.