18-Jähriger in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Weil er auf regennasser Fahrbahn zu schnell ist, verliert ein 18-Jähriger in Memmingen die Kontrolle über sein Auto. Er wird eingeklemmt und schwer verletzt.

08.08.2021 | Stand: 12:17 Uhr

In 18-Jähriger ist am Samstag bei einem Autounfall in Memmingen schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben fuhr der 18-Jährige am Samstagnachmittag auf dem Schuhmacherring in Memmingen stadtauswärts. Auf Höhe der BK-Tankstelle verlor er laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und geriet zunächst gegen einen Randstein.

18-Jähriger schleudert mit dem Auto gegen einen Baum und wird eingeklemmt

Daraufhin verlor der junge Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Er prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum und wurde eingeklemmt. Laut Polizeibericht konnte der 18-Jährige über die Beifahrerseite befreit werden. Er wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

