Betrunkener Fahrradfahrer stößt in Memmingen mit einem Auto zusammen

Ein offenbar unter Alkoholeinfluss stehender Fahrradfahrer fuhr in Memmingen gegen den Wagen einer Frau. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radler.

10.11.2021 | Stand: 15:46 Uhr

In Memmingen hat am Dienstag ein betrunkener Radfahrer einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine Autofahrerin auf der Bayernstraße in Richtung Sachsenstraße. Im Kreuzungsbereich zur Othmundstraße wartete sie ordnungsgemäß, um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen.

Radler fährt gegen Auto in Memmingen - Gesamtschadenshöhe über 1.000 Euro

Ein aus Richtung Othmundstraße kommender 34-jähriger Fahrradfahrer missachtete laut Polizei die dort geltende Rechts- vor Links-Regelung. Der Mann fuhr mit hoher Geschwindigkeit in das Auto der Frau. Durch den Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt. Nachdem er den Angaben der Beamten zufolge alkoholisiert war, musste er sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Die Gesamtschadenshöhe am Auto sowie am Fahrrad wird auf circa 1.600 Euro geschätzt. (Lesen Sie auch: Unfallflucht bei Kirchhaslach: Auto überschlägt sich nach Ausweichmanöver)

