Unfall mit Rettungswagen in Memmingen: 65-Jährige kann Martinshorn nicht zuordnen

Ein Rettungswagen ist in Memmingen auf der Fahrt zu einem Einsatz mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

06.05.2023 | Stand: 12:56 Uhr

In Memmingen ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen, in den ein Rettungswagen verwickelt war. Laut Polizei waren der Wagen und ein weiterer Notarztwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. An einer Kreuzung fuhr zunächst das Notarztauto darüber, dann schaltete die Ampel auf Rot.

Der Rettungswagen fuhr langsam an die Kreuzung heran und hielt vor Einfahrt an. Nachdem nach Ansicht des Fahrers die Fahrbahn augenscheinlich frei war, fuhr er los. Doch dabei hatte er den Wagen einer 65-Jährigen übersehen. Ein Müllfahrzeug erschwerte die Einsicht sowohl für den Fahrer des Rettungswagens als auch für die 65-Jährige. Zudem konnte die Frau das Martinshorn nicht dem Rettungswagen zuordnen. Es kam zum Zusammenstoß. Zwar wurde niemand verletzt, allerdings entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.

