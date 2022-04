Polizeibeamter fährt mit Streifenwagen in Memmingen gegen Randstein - und muss abgeschleppt werden

Mit Blaulicht und Martinshorn: Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Polizist mit einem Streifenwagen gegen einen Bordstein in Memmingen gefahren.

28.04.2022 | Stand: 14:15 Uhr

Polizeibeamte aus Memmingen haben auf der Fahrt zu einem Einsatz einen Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, ging in der Einsatzzentrale in Kempten am Mittwochmorgen ein Notruf ein. Auf der A96 auf Höhe Westerheim lag eine Stoßstange. Weil bei der Autobahnpolizei zu diesem Zeitpunkt keine Streife verfügbar war, rückte eine Streife der Inspektion in Memmingen aus.

Polizeieinsatz in Memmingen: Beamter kollidiert mit Bordstein

Als die Beamten mit Blaulicht und Martinshorn die Kreuzung vom Schleiferplatz zum Tiroler Ring in Memmingen überquerten, brach das Heck des Polizeiwagens leicht aus und kollidierte mit dem Randstein. An der hinteren Achse und Felge entstand ein erheblicher Schaden. Deshalb mussten die Polizisten die Fahrt zum Einsatzort beenden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Streifenwagen wurde von einem Abschleppdienst zurück zur Dienststelle gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. Die Stoßstange auf der Autobahn beseitigten später Beamte der Autobahnpolizei.

