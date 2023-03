Unfallfahrer rasen bei Memmingen über A96-Auffahrt und auf Radweg

Nach einem heftigen Unfall auf der A 96 flüchtet ein Paar als Geisterfahrer über die Autobahn-Auffahrt und einen Radweg. Und es wird noch kurioser.

26.03.2023 | Stand: 11:28 Uhr

Am späten Samstagvormittag schlitterte ein Auto von der Autobahnauffahrt Memmingen-Nord in die recht Seite eines Autos auf der A 96. Ein junges Paar war viel zu schnell auf die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau aufgefahren. Nach dem Zusammenstoß flüchtete das Paar laut Polizei entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Autobahnauffahrt in Richtung Heimertingen.

Dort beobachteten Zeugen, wie das Auto mit hoher Geschwindigkeit auf dem Radweg durch Heimertingen raste. Schließlich meldete ein weitere Zeuge das stark beschädigte Fahrzeug der Polizei. Die Kennzeichen waren abmontiert worden. Ebenfalls am Samstag starb eine Frau in Bregenz bei einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht.

Unfallflucht bei Memmingen auf A 96: Wer saß am Steuer?

In der Nähe stellte eine Streife das Paar - doch sowohl der 24-jährige Mann als auch die 29-jährige Frau behaupteten, zur Tatzeit das Fahrzeug gefahren zu sein, so die Polizei. Um die richtige Person festzustellen, wurde die Oberbekleidung des Paars sichergestellt. Beide hatten Alkohol getrunken - die Polizei ermittelt.

