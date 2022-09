Fahrerflucht nach tödlichem Unfall bei Bad Grönenbach: Frau starb "eindeutig an den Unfallfolgen"

Nach dem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht bei Bad Grönenbach hat die Polizei den mutmaßlichen Fahrer gefunden. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

12.09.2022 | Stand: 13:14 Uhr

--- Aktualisiert am Montag um 12.50 Uhr --- Nach dem Verkehrsunfall am Donnerstagabend zwischen Bad Grönenbach und Herbisried, der für eine 65-jährige Radlerin tödlich endete, ist ein 60-jähriger Mann verhaftet worden. Er soll den gesuchten weißen Lkw gefahren und mutmaßlich den Unfall verursacht haben.

Sein Fahrzeug weist laut Polizei Unfallspuren auf, die zum Unglück von Donnerstagabend passen. Ein Gutachter wurde mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt.

Der Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen aufgrund des Vorwurfs eines Tötungsdeliktes mit unterlassener Hilfeleistung vorläufig festgenommen. Am Samstag wurde der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Zwischenzeitlich übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen, die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen die Ermittlungen. Die Beamten richteten zusammen mit der Polizeiinspektion Memmingen eine Ermittlungsgruppe ein. Die Obduktion der 65-Jährigen Radfahrerin ergab, dass sie eindeutig an den Unfallfolgen verstarb.

Unfall bei Bad Grönenbach: Frau wird ins Feld geschleudert

Die 65-Jährige war am Donnerstagabend mit ihrem Fahrrad auf der Straße von Bad Grönenbach nach Herbisried im Unterallgäu unterwegs gewesen, als sie von einem Fahrzeug erfasst wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau ins Feld geschleudert. Der Fahrer flüchtete, ohne der gestürzten Radfahrerin zu helfen.

Fahrzeugteile führten zu einer Firma und von dort zum Fahrer

38-Jähriger stirbt Auto stürzt den Hang hinunter: Fahrer stirbt

An der Unfallstelle blieben allerdings Fahrzeugteile zurück, die die Polizisten dem flüchtenden Fahrzeug zuordneten. Mit Unterstützung der Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Kempten gelang es, eines dieser Teile einem bestimmten Lkw zuzuordnen. Die weiteren Ermittlungen führten zu einer Firma aus dem Unterallgäu und von dort aus zum mutmaßlichen Fahrer, einem 60-jährigen Mann. Er machte während einer ersten Vernehmung keine Angaben zum Hergang.

Kurz nach dem Unfall hielten Ersthelfer an der Unfallstelle an. Sie fanden die Radlerin, riefen die Rettungskräfte und begannen mit der Reanimation, bis der Rettungsdienstes sie ablöste. Der Notarzt konnte dann aber nur noch den Tod der Frau feststellen.

