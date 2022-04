Zwei Unfallfluchten innerhalb einer Stunde in Buxheim und Fellheim - Polizei sucht Zeugen

Zwei Lastwagenfahrer verursachten bei Memmingen Unfälle und fuhren davon, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Lastwagenfahrer haben innerhalb von einer Stunde bei Buxheim und Fellheim Unfälle verursacht und sind anschließend geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der erste Unfall am Autobahnkreuz Memmingen auf Höhe Buxheim. Eine Autfahrerin war auf der A 96 in Richtung Lindau unterwegs. Als ein Lastwagenfahrer am Autobahnkreuz, wo zwei Fahrbahnen zusammenlaufen, auf die A 96 wechseln wollte, fuhr er leicht auf den Wagen der Frau auf.

Unfall auf der A 96 bei Buxheim: Fahrer gestikuliert und fährt davon

Der Fahrer habe zwar gestikuliert, aber nicht angehalten. Laut Polizei fuhr er zu Anschlussstelle Aitrach und wendete in Richtung München. Die Frau folgte ihm noch bis zum Parkplatz Buxheimer Wald, notierte das Kennzeichen des bulgarischen Lastwagens und verständigte die Polizei. Der Schaden am Heck ihres Autos liegt bei 1500 Euro.

Kurz darauf meldete ein Autofahrer eine Unfallflucht auf dem Parkplatz Brühl-West an der A7 bei Fellheim. Nach Angaben der Polizei parkte dort ein blaues Auto hinter einem Sattelzug. Als der bislang unbekannte Fahrer des Lastwagens ausparken wollte, setzte er zurück und touchiere die Front des Wagens. Dabei entstand ein Schaden von 1000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weiter in Richtung Füssen.

Parkrempler bei Fellheim: Besitzer merkt sich ein falsches Kennzeichen

Der Besitzer des blauen Wagens merkte sich offenbar ein falsches Kennzeichen. Zum Unfallzeitpunkt hatte sich der Fahrer mit einem Ehepaar mit einem weißen Auto unterhalten, die den Vorfall ebenso beobachtet hatten. Die Polizei bittet das Paar daher, sich unter der 08331/100-311 bei der Autobahnpolizei in Memmingen zu melden.

