Unser WM-Experte spricht von einem „Traumfinale“

Warum sich Roman Reinelt aus Buxheim, der für den FC Bayern München II spielt, auf die Partie Argentinien gegen Frankreich freut.

16.12.2022 | Stand: 15:46 Uhr

Der 19-jährige Buxheimer Roman Reinelt, der derzeit für den FC Bayern München II in der Fußball-Regionalliga spielt, begleitet und analysiert für unsere Redaktion die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. In seinem vorletzten Beitrag analysiert er die beiden Spiele im Halbfinale – und richtet seinen Blick auf das Spiel um Platz drei und das Finale.

Reinelt: Den Kroaten kann man keinen Vorwurf machen

Reinelt sagt: „Beide Halbfinals waren von einer enormen Euphorie der Zuschauer geprägt. Die elektrisierende Stimmung konnte man selbst am Fernseher spüren.“ Den Kroaten könne man keinen Vorwurf machen. Sie hätten alles gegeben und bis zur letzten Minute gekämpft, so Reinelt. Das gelte auch für Marokko. „Beide Mannschaften haben sich bis ins Halbfinale gekämpft und ein tolles Turnier gespielt. Am Ende muss man auch einfach die individuelle Qualität und Effizienz der Argentinier und Franzosen anerkennen, was ein Grund fürs Erreichen des Finales beider Mannschaften war.“

Im Spiel um Platz drei erwartet der Buxheimer puren Kampf

Nach Ansicht von Roman Reinelt, der aus dem Nachwuchs von Viktoria Buxheim kommt, wird das Spiel um Platz drei „von purem Kampf und der Laufleistung leben, da zwei enorm aggressive Mannschaften aufeinandertreffen“. Das Finale könnte laut Reinelt auf dem Papier wohl kaum spannender klingen: Argentinien gegen Frankreich. „Beide sind Fußball-Nationen mit großer Vergangenheit und stehen vollkommen zurecht im Endspiel.“ Erwähnen müsse man natürlich Lionel Messi. Mit 35 Jahren Spiel für Spiel diese Leistungen abzurufen und zu glänzen durch Tore und Assists, das sei einzigartig.

Fußball-Weltmeister trifft auf Copa-América-Sieger

„Nun treffen Messi & Co. auf Frankreich, eine Mannschaft, die trotz zahlreicher Ausfällen absolute Weltspitze ist. Neben den herausragenden Einzelspielern, die die Franzosen haben, haben sie gezeigt, wie gut sie als Team agieren. Man darf sie zu keiner Zeit des Spiels abschreiben, da sie immer für ein Tor gut sind.“

Im Finale heiße es nicht nur Messi gegen Mbappé, sondern amtierender Weltmeister gegen Copa-América-Sieger. Für Roman Reinelt vom FC Bayern II also „ein Traumfinale“.