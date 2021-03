Unterallgäu schrammt knapp an Schulschließungen vorbei

Der Inzidenzwert im Landkreis Unterallgäu liegt am Freitag nur hauchdünn unter 100. Die meisten Corona-Fälle gibt es in Legau. Warum das so ist.

12.03.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Das war knapp: Trotz der relativ hohen Sieben-Tages-Inzidenz bleiben die Schulen im Landkreis Unterallgäu in der kommenden Woche weiter geöffnet. Der Inzidenzwert lag am Freitag bei 99,1 und damit nur hauchdünn unter der 100er Marke, die eine Schließung der Einrichtungen zur Folge gehabt hätte. Denn nach Angaben des Unterallgäuer Landratsamts ist immer der Freitagswert für die kommende Schulwoche entscheidend – anders als etwa bei der Öffnung des Einzelhandels. Hier wird ein stabiler Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen zum Maßstab genommen. So dürfen die Geschäfte in Memmingen am Samstag nicht komplett öffnen, obwohl der Inzidenzwert am Freitag bei 43,1 lag. Denn der Wert war tags zuvor über die 50er Marke geklettert.