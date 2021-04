Unterallgäuer Gesundheitsamt: "Infektionslage im Landkreis ist diffus"

Das Gesundheitsamt am Landratsamt Unterallgäu mahnt zur Vorsicht – auch bei einem negativem Testergebnis. Welche Rolle die Mutationen des Virus spielen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Unterallgäu seit 13. März über 100 und hatte teils sogar die Marke von 200 überschritten. Laut Gesundheitsamt greifen besonders Mutationen des Virus um sich. Eine Statistik des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zeigt: Inzwischen sind im Unterallgäu vermehrt Jugendliche und Erwachsene bis 60 Jahre betroffen.

Corona-Virus: Fälle in Seniorenheimen im Unterallgäu sind selten geworden

Bei den über 80-Jährigen hingegen habe sich die Lage im Vergleich zum Jahresbeginn deutlich entspannt. Das liege daran, dass inzwischen viele Senioren und auch Personen, die in der Pflege tätig sind, geimpft seien, sagt Stefan Drexel, organisatorischer Leiter des Gesundheitsamts: „Auch Fälle in Senioreneinrichtungen sind im Landkreis selten geworden.“

Ist einer infiziert, trifft es meist den ganzen Haushalt

Die gesamte Infektionslage sei jedoch diffus. Es lasse sich kein auf einen bestimmten Bereich eingrenzbares Infektionsgeschehen ermitteln. „Die Mutationen sind sehr ansteckend und die Fälle über den ganzen Landkreis verteilt. Ist eine Person infiziert, stecken sich fast immer auch die anderen Haushaltsmitglieder an“, sagt Drexel. Wer positiv getestet wurde oder Kontakt zu einer infizierten Person hatte, muss in der Regel 14 Tage in Quarantäne und zum Abschluss einen Test mit negativem Ergebnis vorlegen – so lauten die neuen Vorgaben des Robert Koch Instituts.

Trotz Kontaktbeschränkungen gebe es immer noch viele Ansteckungen im privaten Bereich. „Es ist weiterhin sehr wichtig, die Kontakte zu reduzieren“, betont Drexel. Im Unterallgäu gelten derzeit die Regelungen für Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100. Das bedeutet: Ein Haushalt darf sich nur mit einer weiteren Person (und den dazu gehörenden Kindern unter 14 Jahren) treffen. Ehepartner, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Hausstand – auch ohne gemeinsamen Wohnsitz.

Corona-Test: Angebot wird stetig ausgebaut

Die Verantwortlichen im Landkreis setzen auf ein freiwilliges Testangebot, das stetig weiter ausgebaut wird. Das Gesundheitsamt weist jedoch darauf hin, dass auch bei negativem Testergebnis Vorsicht geboten sei, da ein Test stets nur eine Momentaufnahme liefere.

