Unterallgäuer Landrat Alex Eder lehnt Tests an Schulen ab

Alex Eder fürchtet, Kinder würden bloßgestellt und seelische Schäden bekommen. Schulamtsdirektor spricht dagegen von Horrorszenarien aus dem Reich der Fantasie.

13.04.2021 | Stand: 12:25 Uhr

Mit Plakaten an fünf Schulen im Schulamtsbezirk Unterallgäu mit Memmingen haben Eltern gegen die verpflichtenden Corona-Tests an Schulen protestiert. Auch das Staatliche Schulamt in Mindelheim wurde Ziel einer solchen Meinungsäußerung. Die Tests hätten alle gut geklappt, berichtete der Leiter des Schulamtes, Bertram Hörtensteiner. Vereinzelt hatten Eltern ihre Kinder aber auch nicht in die Schule geschickt, weil sie die Tests ablehnen. „Spitzenreiter“ sei eine Schule gewesen, in der acht Kinder von 30 mit dieser Begründung nicht am Unterricht teilnehmen durften.