Der Autor Elmar Paul aus Ungerhausen verarbeitet in seinen Romanen eigene Erlebnisse. Sein neuntes Buch „Zeit der Vergeltung“ beginnt mit einer wahren Begegnung.

03.03.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Wenn ein neues Buch von Elmar Paul herauskommt, sitzt er schon längst an seinem nächsten. Dennoch dauert es jedes Mal ein paar Jahre, bis der Autor aus Ungerhausen (Unterallgäu) seine Werke vollendet. Sein jüngstes „Zeit der Vergeltung“ ist kurz vor Weihnachten erschienen – obwohl es der Verlag wegen des Lockdowns eigentlich noch gar nicht drucken wollte. Aber Paul wusste, dass seine lokale Fangemeinde schon darauf wartete; und so kam es als kleine Auflage rechtzeitig zum Fest in den Handel.