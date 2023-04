Fisch-Diebe im Unterallgäu: Diebstahl aus Zucht und unerlaubtes Angeln

Am Sonntag ist die Polizei im Unterallgäu gleich zwei Mal wegen (fast) gestohlener Fische ausgerückt.

24.04.2023 | Stand: 13:24 Uhr

Im Unterallgäu haben am Sonntag gleich mehrere Fisch-Diebe ihr Unwesen getrieben. In einem Fall stahlen zwei Jugendliche mehrere Fische aus einer Zuchtanlage. In einem weiteren Fall angelten mehrere Männer illegal an einem Baggersee.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.