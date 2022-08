Im Allgäu soll künftig aus Gülle Flüssiggas, Strom und Dünger werden

Flüssiggas, Strom und Dünger aus Gülle: Eine Gruppe engagierter Landwirte will ein allgäuweites Projekt umgehend starten. Wie das funktionieren soll.

25.08.2022 | Stand: 18:49 Uhr

Bereits Ende 2023 könnten die ersten Anlagen zur Herstellung von Bio-LNG und mineralischem Stickstoff/Schwefel-Dünger aus Rindergülle im gesamten Allgäu in Betrieb gehen: Wie Christoph Lingg ( Oberreute) und Clemens Maier auf der Hauptversammlung der AgriCult AG berichteten, hat sich eine Gruppe engagierter Landwirte unter dem Namen „Regionale Energie-Gewinnung“ (R.E.G.) zusammengeschlossen, die das allgäuweite Projekt umgehend starten will.

Geplant ist, Gülle und Mist aller Art jeweils aus dem Umkreis von 15 Kilometern zu einer Vergärungsanlage (geplant sind fünf bis sieben Anlagen im gesamten Allgäu) zu fahren, um daraus Strom, Bio-LNG (Flüssiggas) und mineralischen Stickstoff herzustellen. Im Gegenzug kommt laut den Referenten „flüssiger Kompost“ wieder zurück: ein Dünger ohne Feststoffe, der bei bodennaher Ausbringung auch im Hochsommer auf Grünland schnell in den Boden einsickere.

Flüssiggas, Strom und Dünger aus Gülle: Zwei Betriebe im Unterallgäu planen bereits

Im Unterallgäu wollen bereits zwei Betriebe solche Anlagen alleine stemmen: Die Familie Georg Zeller realisiere bei Bad Grönenbach ein kleineres, die Familie Anton Bitzer bei Hawangen ein 15 bis 20 Millionen teures Projekt. Letztere wurde von Anfang an von Clemens Maier und Christoph Lingg unterstützt, sie ist in das System R.E.G fest mit eingebunden, insbesondere bei der Vermarktung.

So viel Gülle produziert eine Kuh jedes Jahr

Jede Kuh produziert jährlich etwa eine Lkw-Ladung voller Gülle: Bei rund 50 Kühen werde also jede Woche ein Tankwagen voller Gülle auf dem Betrieb abgesaugt, erklärten die Referenten. Bei mehr Tieren im Stall komme der Lkw entsprechend öfter. Im Gegenzug werde das faserlose Gärsubstrat, also „flüssiger Kompost“, wieder zum Betrieb zurückgeliefert.

Laut Lingg müsse der Landwirt nur sicherstellen, dass eine Lkw-taugliche Zufahrt zur Saugstelle und zum Endlager vorhanden ist und diese im Winter von Schnee freigeräumt wird. Pro Tonne Gülle bekomme der Landwirt aktuell zwei Euro Entschädigung. Rund ein Viertel des darin enthaltenen Stickstoffs könne er als ASL-Mineraldünger an der jeweiligen Vergärungsanlage abholen. Das entspreche einem zusätzlichen Wert je Tonne von 2,50 bis drei Euro. Falls er diesen Dünger nicht benötige, könne er ihn verkaufen.

Den für den Landwirt kostenlosen Transport organisiere die jeweilige Vergärungsanlage. An jedem Standort soll hauptsächlich Gülle zum Einsatz kommen. Über Sensoren berechnet, bekomme der Landwirt immer dieselbe Nährstoffmenge wieder zurück, die er mit seiner Gülle angeliefert hat.

Vorteile des "flüssigen Komposts"

Laut Maier hat der ASL-Dünger eine wesentlich bessere Düngewirkung als Kalkammonsalpeter. Deshalb müsse für denselben Ertrag deutlich weniger Stickstoff ausgebracht werden, was auch der Umwelt zugute komme. Der „flüssige Kompost“ verursache zudem bei streifenförmiger Ausbringung auf dem Grünland keine gefürchteten "Güllewürste", weil ein Separator in der Anlage die Feststoffe so lange wieder in das Vergärungssystem zurückpumpe, bis sie vollkommen „vergoren“ seien. Maier nennt das Verfahren eine „ertragsstabilisierende, ökologische Produktionsstrategie ohne Einsatz von synthetischem Stickstoff“.

Die „R.E.G GmbH & Co KG“ und die „R.E.G BIOLGN & Co KG“ wollen an bereits vorhandenen Biogasanlagen oder mit Neubauten die geplanten fünf bis sieben Verflüssigungsanlagen im Allgäu in zwei Linien führen: „Nawaro“ für die Erzeugung von Wärme und Strom; die „Gülle-Linie“ soll Biogas für die Treibstoffproduktion produzieren (Biomethan, Bio-LGN-Flüssiggas, flüssiges CO2).

Die „BIOLNG Autark GmbH“ hingegen wird sich allgäuweit um die Vermarktung der Produkte kümmern. Finanziert werden sollen die Projekte hauptsächlich mit „partiarischen Beteiligungs-Darlehen“, mit denen sich Landwirte, Lieferanten und Abnehmer an den Projekten finanziell beteiligen können.

