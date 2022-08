Unterallgäuer gehört zu Europas besten Zimmerern

Benedikt Pfister von der Firma Baufritz in Erkheim hat bei der EM in Köln mit dem Nationalteam den Titel geholt. Die Aufgabenstellung hatte es in sich.

07.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Alle zwei Jahre treffen sich Zimmerer aus ganz Europa, um das beste europäische Team und den besten Zimmerer zu ermitteln. Bei dem dreitägigen Wettbewerb bauen junge Zimmerergesellen und -gesellinnen anspruchsvolle Dachstuhlmodelle und demonstrieren so den professionellen Umgang mit dem Baustoff Holz. Die Modelle werden von einer Fachjury bewertet. Benedikt Pfister von der Firma Baufritz aus Erkheim war in diesem Jahr bei der EM dabei. Er trat mit zwei Mitstreitern im Rahmen der Fachmesse Dach+Holz in Köln für Team Deutschland an. Mit Erfolg: Der 22-Jährige aus Wolfertschwenden holte mit der Mannschaft den Sieg, in der Einzelwertung belegte er Platz drei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.