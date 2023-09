Unterallgäuer Singer-Songwriter will durchstarten

Maximilian Jäger aus Memmingerberg bereitet sich derzeit auf ein Konzert in Memmingen vor. Über die Herausforderungen der ländlichen Musikszene.

30.08.2023 | Stand: 09:54 Uhr

Der Singer-Songwriter Maximilian Jäger spielt am 21. Oktober ein Konzert im Memminger Antonierhaus. Im Interview erzählt er von ersten musikalischen Erfolgen und den Herausforderungen der ländlichen Musikszene.

Wie würden Sie Ihre bisherige musikalische Laufbahn beschreiben?

Maximilian Jäger: Mit 13 Jahren habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und dann relativ schnell eine eigene Cover-Band gehabt. Irgendwann habe ich angefangen, eigene Songs zu schreiben. Im Jahr 2017 habe ich meine erste EP „In Richtung Horizont“ veröffentlicht, zwei Jahre später kam dann das Album „Segel setzen“ heraus und vergangenes Jahr ist mein aktuelles Album „Heimathafen“ erschienen.

Was sind erste Erfolge, auf die Sie gerne zurückblicken?

Jäger: Wir haben schon einige Support-Shows gespielt, zum Beispiel für Michael Schulte, LEA, Alex Diehl und auch Pietro Lombardi. Dieses Jahr haben wir auch auf dem Zelt-Musik-Festival in Freiburg gespielt, da waren sehr viele Zuschauer. Das sind natürlich immer Highlights.

Wer sind Ihre musikalischen Vorbilder?

Jäger: Das sind für mich die klassischen drei: Udo Lindenberg, Westernhagen und Herbert Grönemeyer. Von den neueren Musikern gefällt mir Clueso sehr gut.

Wie schwierig oder leicht ist es denn, aus Altenstadt heraus eine Karriere zu starten? Hier in der Region herrschen schon andere Voraussetzungen als in Großstädten.

Jäger: Es dauert einfach länger, bis man sich ein Netzwerk aufgebaut hat und bis man weiß, wie die Szene läuft. Es gibt hier zwischen Ulm und Kempten schon eine coole Musikszene, in der die Musiker sich alle untereinander kennen. Man weiß dadurch auch, wo es gut ist, zu spielen und welche Festivals es so gibt.

Was sind denn die Vor- und Nachteile für die Musik, auf dem Land zu wohnen?

Jäger: Ein Vorteil ist, dass man nicht so viel Konkurrenz hat. Es ziehen eben sehr viele Musiker aus ganz Deutschland nach Berlin oder Hamburg. Da gibt es dann viele Clubs, in denen man theoretisch jeden Abend auftreten kann, aber meistens bekommt man dort keine Gage. Das läuft auf dem Land schon einen Ticken besser. Hier wird das mehr wertgeschätzt. Auf der anderen Seite gibt es generell nicht so viele Auftrittsmöglichkeiten und nur begrenzt Raum, um sich weiterzuentwickeln. Irgendwann braucht man eben vielleicht doch ein Label, das in Hamburg sitzt oder eine Booking-Agentur, die deutschlandweit Kontakte hat.

Ihre neueste Single heißt „Guten Morgen“. Sie ist wie die meisten anderen Songs auch ein Gute-Laune-Lied. Ist das eine bewusste Entscheidung?

Jäger: Nicht unbedingt. Das kommt daher, dass wir immer im Sommer ein, zwei Songs rausbringen, die dann zur Sommerstimmung passen sollen. Meistens kommen die bei den Leuten am besten an, deshalb sind das dann unsere Single-Auskopplungen. Live machen die auch am meisten Spaß.

Viele Ihrer Songs spielen sich in einem Wasser-, Segel oder Hafen-Kontext ab. Woran liegt das?

Jäger: Ich bin wahnsinnig gerne am Meer und auch Hamburg hat es mir angetan. Ich umschreibe Themen, die ich verarbeiten will, gerne mit Szenen, die man sich wirklich vorstellen kann. Die Wasser-Metapher hat sich dann zu einer Trilogie entwickelt: Die ersten Alben hießen „In Richtung Horizont“ und „Segel setzen“ und im dritten habe ich nun meinen „Heimathafen“ gefunden.

Welche Ziele haben Sie noch?

Jäger: Ein großer Traum von mir ist es, auf den größeren Festivals, wie beispielsweise dem Southside, zu spielen. Das oberste Ziel ist natürlich, irgendwann von der Musik leben zu können. Das kann man aber nicht erzwingen, dazu braucht man viel Glück und muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein – und vielleicht einen Hit schreiben.

Am 21. Oktober spielen Sie ein Konzert in Memmingen. Was erwartet die Zuschauer dort?

Jäger: Wir haben einige neue Songs im Gepäck. Der erste Vorbote war „Guten Morgen“. Wir haben noch drei weitere Singles, die im Abstand von sechs bis acht Wochen erscheinen werden, die wir dort das erste Mal live spielen werden. Die Zuschauer erwartet viel Spaß, die Songs eignen sich gut zum Mittanzen und jeder der kommt, wird danach mit einem Lächeln rausgehen.