Memminger Unternehmer und Bundesverdienstkreuz-Träger Hermann Kutter ist tot

Der Firmengründer stirbt im Alter von 88 Jahren. Über sein Wirken und sein ehrenamtliches Engagement rund um Memmingen.

25.07.2023 | Stand: 16:08 Uhr

Hermann Kutter ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Verstorbene hat die Firma Hermann Kutter Landschafts- und Sportplatzbau GmbH & Co. gegründet. Die Geschichte seines Unternehmens begann im Jahr 1959. Damals baute Hermann Kutter seine Firma für Gartengestaltung aus der elterlichen Baumschule heraus auf. Was zunächst im Kleinen seinen Anfang nahm, wuchs bereits in den 60er-Jahren zu einem leistungsstarken Fachbetrieb im Allgäu an.

