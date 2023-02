Unternehmerforum in Memmigen: Was hält das Jahr für die deutsche Wirtschaft bereit?

Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg beurteilt die Zukunftsaussichten der Unternehmen. Zudem geht es um die Firmen-Strategie der BMW-Gruppe.

09.02.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Corona, Inflation und Ukrainekrieg haben der deutschen Wirtschaft und den Bürgern in den vergangenen Jahren schwer zu schaffen gemacht. Aber wie wird es nun in diesem Jahr weitergehen? Worauf müssen sich die Betriebe und Menschen einstellen? Antworten auf diese Fragen gab Dr. Moritz Kraemer, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, bei einem Unternehmerforum der Baden-Württembergischen Bank und des Autohauses Reisacher in Memmingen. Zudem gab BMW-Markenchef Dr. Jens Thiemer einen umfassenden Einblick in die Zukunftspläne der Bayerischen Motorenwerke.

Experte: "Werden mit einem blauen Auge davonkommen."

„Wir werden mit einem blauen Auge davonkommen“, stellte Kraemer gleich zu Beginn in den Raum. Nach seinen Worten wird die Rezession nicht so gravierend sein, wie noch im vergangenen Jahr befürchtet. „Es sind zwar immer noch trübe Aussichten – aber es ist kein Absturz“, betonte der Banker. Als Gründe nannte er die Vollbeschäftigung und den Umstand, dass es keine Gasmangellage gebe. Darüber hinaus würden sich die stark ins Stocken geratenen Lieferketten langsam wieder normalisieren und der Gaspreis sinke. Was die Inflation anbelangt, „haben wir den Höhepunkt erreicht, jetzt wird es wieder nach unten gehen“, ist sich Kraemer sicher. Allerdings werde die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins wohl weiter anheben. Dann werde der Zins voraussichtlich bei 3,25 Prozent liegen und im Jahresverlauf so bleiben.

Allerdings machte Kraemer keinen Hehl daraus, dass Deutschland besonders unter den Krisen leide. Das liege unter anderem daran, dass die Bundesrepublik enorm von russischem Gas abhängig gewesen sei und somit eine größere Preissteigerung als andere Länder verkraften müsse. Darüber hinaus sei Deutschland sehr stark vom Export abhängig – und der sei nun einmal zurückgegangen. „Wir sind jetzt nicht mehr die Wachstumsleader.“

Gegenwind für die deutsche Wirtschaft

Mit Blick auf die kommenden zehn Jahre rechnet Kraemer mit Gegenwind für die deutsche Wirtschaft. So würden etwa die Exporte aufgrund einer Deglobalisierung nicht mehr in dem Maße steigen, wie in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig bleibe Energie weiterhin teurer als vor dem Ukrainekrieg. Nicht zuletzt würden in den kommenden Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Daher werde der Fachkräftemangel auch nicht kleiner. Dennoch geht der Volkswirt fest davon aus, dass die deutsche Wirtschaft die Herausforderungen meisten wird. „Denn wir haben tolle, anpassungsfähige und innovative Unternehmen.“ Ferner gebe es ein moderates Verschuldungsniveau in Deutschland, sodass der Staat Krisen abfedern könne.

Ebenfalls nicht bange ist es BMW-Markenchef Jens Thiemer mit Blick auf die deutsche Autoindustrie. Allerdings müsse man auf neue Rahmenbedingungen und ein verändertes Kundeninteresse reagieren. So spielten für immer mehr Menschen die Themen Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit eine große Rolle. Angesichts eines bewussteren Konsums gelte es nicht mehr, „der Beste der Welt zu sein, sondern der Beste für die Welt“.

BMW: Markenchef stellt Zukunftsstrategie vor

Daher habe BMW ein Zukunftsmodell entwickelt, das auf drei Säulen basiere. Das erste Stichwort lautet „Kreislaufwirtschaft“. So sollen die Autos einmal komplett wiederverwertet werden – und zwar für den Bau neuer Fahrzeuge. Bei der Montage der Wagen soll ausschließlich grüne Energie verwendet werden. Das müssten auch alle Zulieferer garantieren. „Wir wollen zudem Vorreiter in der CO2-Reduzierung sein. Das gilt für die gesamte Lieferkette“, sagte der Manager und betonte: „Wir wollen elektrisch werden.“ Das zweite Stichwort ist „Digitalisierung“. Die Autos sollen technisch auf dem neusten Stand sein und den Fahrern intelligente Assistenzsysteme bieten. Aber die Fahrzeuge sollen nicht mit Technik überfrachtet oder gar mit Bildschirmen zugepflastert werden. Vielmehr möchte die Marke mit der Niere im Kühlergrill ihren Kunden die Freude am Fahren nicht nehmen. „Das Auto soll weiterhin ein Instrument des individuellen Fahrens bleiben“, beschrieb Thiemer die dritte Säule der BMW-Zukunftsstrategie.