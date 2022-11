Unterschriften für Radentscheid in Ottobeuren und Memmingen übergeben

Die Forderung nach einem Volksbegehren für ein Radgesetz unterstützen 400 Menschen in Memmingen, 81 sind es in Ottobeuren.

17.11.2022 | Stand: 17:47 Uhr

400 Unterschriften kamen laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Memmingen-Unterallgäu in Memmingen für die Zulassung des Radentscheids Bayern zusammen, in der Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren sind es 81. Nun wurden – wie in über 100 Städten, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften – die Listen an Oberbürgermeister Manfred Schilder und Ottobeurens Rathauschef German Fries übergeben.

Ziel: Radverkehr soll besser gefördert werden

In Ottobeuren sagte Andrea Bitzer von Bündnis 90/Die Grünen, lokaler Bündnispartner des Radentscheids: „Wir wünschen uns, dass die Staatsregierung den Willen der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und mit einem Radgesetz endlich den notwendigen Rahmen für eine echte Radverkehrsförderung schafft!“ Bitzer händigte mit drei weiteren Aktiven die Listen an Bürgermeister Fries aus und teilte mit, dass in ganz Bayern rund 100.000 Unterschriften gesammelt wurden.

Unterschriftenlisten werden geprüft

Damit hat das Bündnis laut ADFC in vier Monaten viermal so viele Unterschriften gesammelt, wie für die Zulassung des Volksbegehrens nötig sind. Die Listen werden nun geprüft, danach gehen sie laut ADFC an das Innenministerium, das über die Zulassung und die 14-tägige Eintragungsfrist für das eigentliche Volksbegehren entscheidet. Voraussichtlich im Frühjahr oder Sommer 2023 sind die Menschen in Bayern dann aufgerufen, sich in ihrem Rathaus für den Radentscheid einzutragen.