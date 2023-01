Kein Happyend: Unverpackt-Laden in Memmingen muss schließen

Der Umsatz ist zu stark eingebrochen im Unverpackt-Laden „Happyend“, weil die Leute jetzt an Lebensmitteln sparen. Welchen Vorwurf der Inhaber der Stadt macht.

05.01.2023 | Stand: 17:23 Uhr

Kein glückliches Ende hat es mit dem Unverpackt-Laden „Happyend“ in der Herrenstraße in Memmingen genommen: Er musste schließen. „Der Umsatz hat nicht mehr gestimmt“, sagt Inhaber Michael David, der einen zweiten Unverpackt-Laden in Leutkirch betreibt – der dort ohne Probleme läuft. David nennt verschiedene Gründe für den Misserfolg in Memmingen, dabei gibt es auch Vorwürfe an die Stadt.

