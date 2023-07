Vorstandsmitglieder des Tierschutzvereins Memmingen treten zurück

Nach Unzufriedenheiten und einer Demonstration treten Teile des Vorstandes des Tierschutzvereins Memmingen zurück. Das sind die Hintergründe.

15.07.2023 | Stand: 12:21 Uhr

Wolfgang Courage, der bisherige Vorsitzende des Tierschutzvereins Memmingen, teilt in einer Pressemitteilung am Samstag mit: "Mit Wirkung vom 13. Juli 2023 beziehungsweise 14. Juli 2023 haben der erste Vorsitzende, die Schatzmeisterin und der Schriftführer des Tierschutzvereins Memmingen und Umgebung ihre Ämter niedergelegt." Einen Grund dafür nennt der 76-Jährige, der das Amt seit 14 Jahren bekleidet, in der Pressemitteilung nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.