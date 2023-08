Urlaub in Memmingen – fast wie in Italien

Die Zahl an Besuchern, die nach Memmingen kommen, ist seit letztem Jahr gestiegen. Gerade Radreisende halten hier oft. Was Gäste sich besonders gerne anschauen.

27.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„ Memmingen – fast schon Italien“, steht auf einer Postkarte. Darauf zu sehen ist das Roter Haus, an dessen Wand ein Motorroller lehnt. Das Postkartenmotiv wirkt wirklich fast, als wäre es in Italien aufgenommen worden. Und offenbar finden immer mehr Urlauber, dass Memmingen schon nah genug dran ist an dem beliebten Urlaubsland und ebenso eine Reise wert.

Die Zahl an Besuchern, die hierherkommt, ist im Vergleich zu vergangenem Jahr gestiegen. Im Juni 2023 waren 17.000 Gäste in Memmingen, 600 mehr als im Juni 2022. Kein Wunder, ist Memmingen doch auch verkehrstechnisch ein Knotenpunkt. Internationale Geschäftsreisende landen mit dem Flugzeug am Allgäu Airport, Seniorengruppen auf Fahrt treffen per Bus ein und Familien treten vollgepackt aus dem Zug. Auch Radreisende rattern laut der Tourist Information vermehrt über das Kopfsteinpflaster der Altstadt.

Der Rote Weg zeigt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und schönsten Ecken Memmingens. Bild: Judith Schneider

Ein Faktor, der die Reiselust offenbar anregt, ist das Deutschlandticket. „Einige Besucher kommen damit in die Stadt, jedoch lange nicht so viele, wie mit dem 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr“, sagt Kim Krattenmacher, stellvertretende Leiterin der Tourist Information.

Das wechselhafte Wetter hingegen bremst die Unternehmungslust eher. Die Buchungen würden dadurch zwar nicht weniger, aber Anfragen kämen kurzfristiger, hat Krattenmacher festgestellt.

Die Rundwege in Memmingen sind bei Touristen sehr beliebt

Und was machen die Touristen in Memmingen? Kim Krattenmacher sagt: „Unsere Rundwege sind sehr beliebt.“ Der Rote Weg ist knapp zwei Kilometern lang und führt an den bekanntesten Sehenswürdigkeiten und schönsten Ecken Memmingens vorbei. Er verläuft vom Marktplatz durch das Westertor, um den Fuggerbau herum und dann am Bach entlang zum Schrannenplatz. Anschließend geht es am Siebendächerhaus und am Theater vorbei durch die Fußgängerzone, die Maximilianstraße hoch und über die Kalchstraße wieder zurück zum Marktplatz. „Den Roten Weg gibt es zudem als Lauschtour, also mit Audio-Beiträgen per App“, sagt Kim Krattenmacher, „und Kinder können bei einem Quiz rätseln und haben so auch Spaß an der Besichtigung.“ Der zweite Rundweg verläuft um die Altstadt herum, an der Stadtmauer entlang, und zeigt die Türme und Tore Memmingens. Passend zum Namen führt der Grüne Weg durch einige Parks.

Besonders die Zahl der Radreisenden in Memmingen nimmt zu. Diese Truppe kommt aus Treuchtlingen und fährt die Allgäu-Runde. Herbert Rosenwirth (zweiter von links) sagt: „Memmingen gefällt uns.“ Bild: Judith Schneider

Das Interesse an der Kramerzunft ist gestiegen

„Was inzwischen auch viele interessiert, ist die Kramerzunft“, sagt Kim Krattenmacher, „weil Memmingen sich als ,Stadt der Freiheitsrechte‘ einen Namen macht.“ In der Kramerzunft versammelten sich die Bauern im Jahr 1525 und fassten ihre Forderungen nach Freiheit und Mitbestimmung zu den so genannten Zwölf Artikeln zusammen.

„Viele Touristen loben im Allgemeinen, wie schön die Memminger Altstadt ist“, sagt die stellvertretende Leiterin der Tourist Information. Ein Großteil der Stadt ist mittelalterlich geprägt. Die Stadtmauer, die Tore und die Gebäude der Zünfte etwa stammen aus dieser Zeit. Aber auch andere Epochen wie die Barockzeit haben ihre Spuren in der Architektur Memmingens hinterlassen. „Bei den Stadtführungen staunen die Teilnehmer besonders über den Kreuzherrnsaal“, sagt Kim Krattenmacher. Die prunkvolle Stuckdecke aus der späten Barockzeit ist eine der meistbesichtigten Attraktion der Stadt. Und wer sich weniger für Geschichte interessiert und mehr für Italien findet in der Altstadt auch ziemlich authentische italienische Eisdielen.

Besonders lange hält es die Besucher aber nicht in Memmingen. Durchschnittlich sind sie im Juni knapp zwei Tage in der Stadt geblieben.