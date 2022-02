Die Lust aufs Reisen ist zurück: Das macht sich in Reisebüros in Memmingen bemerkbar. Für flexible Angebote nehmen Kunden auch Aufpreise in Kauf.

04.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Familie Licitra will in den Ferien in die Türkei reisen. „Nach zwei Jahren wird es mal wieder Zeit für einen Urlaub. Man muss einfach mal raus“, sagt Nicola Licitra entschlossen. Sätze wie diese hört Ulrike Werner vom „SonnenklarTV“-Reisebüro Polda annähernd täglich. „Ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Die Leute wollen wieder verreisen und haben Lust, ihren Urlaub zu planen. Ich habe jetzt sogar samstags meine Büroöffnungszeiten ausgeweitet“, erklärt die Reiseverkehrskauffrau dazu.