Nach dem Urteil im Tierskandal: „Den Berufsstand in Misskredit gebracht“

Nach dem Urteil im Tierskandal-Prozess von Bad Grönenbach: Helmut Mader vom Bauernverband Unterallgäu ärgert sich über den Imageschaden für die Landwirtschaft.

03.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Tierskandal von Bad Grönenbach endete jetzt mit Haftstrafen. Wie kamen Prozess und Urteil in der Landwirtschaft an? Darüber haben wir mit Helmut Mader gesprochen, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands Unterallgäu. Am Dienstag hatte das Landgericht Memmingen einen 25-jährigen Landwirt für zwei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis geschickt. Sein Vater ist mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Der Grund für die Strafe: „quälerische Misshandlung von Wirbeltieren durch Unterlassung“. Es gilt in Deutschland als eines der bisher härtesten Urteile im Zusammenhang mit Missständen in landwirtschaftlicher Tierhaltung.

Herr Mader, wie bewerten Sie das Urteil im Tierskandal von Bad Grönenbach?

Helmut Mader: Es ist für uns etwas neu, dass man für eine schlechte Tierhaltung eine Freiheitsstrafe bekommt, die man absitzen muss. Das habe ich in meinem 35-jährigen Berufsleben bisher noch nicht erlebt.

Sollte schlechte Tierhaltung nicht bestraft werden?

Mader: Doch, wenn es so drastische Missstände sind, wie auf dem genannten Hof, muss sie bestraft werden.

Wie sollte sie bestraft werden? Und: Ist das Strafmaß im jüngsten Urteil aus Ihrer Sicht richtig gewählt?

Mader: Ich mag mir nicht anmaßen, das zu bewerten. Ich bin kein ausgebildeter Jurist, sondern Agraringenieur.

Wie haben andere Landwirtinnen und Landwirte den Prozess empfunden?

Mader: Es ist sehr bedauerlich und ärgerlich für uns als Verband und für alle Berufskollegen in der milchviehhaltenden Landwirtschaft. Denn durch solch einen Prozess mit einer solch starken Außenwirkung wird der gesamte Berufsstand in Misskredit gebracht, obwohl es die Masse doch ganz gut macht. Insofern ärgern sich die Berufskolleginnen und -kollegen, dass es zu einem solchen Prozess gekommen ist. Ärgerlich ist aber auch die überregionale Berichterstattung in den Medien. Zudem wäre es mir lieber gewesen, wenn man so einen Fall in einem halben Jahr hätte abschließen können. So aber hat es jetzt drei, vier Jahre gedauert.

Hat der Prozess also dem Ansehen der Landwirtschaft geschadet, vielleicht sogar speziell dem der Allgäuer Landwirtschaft?

Mader: Ja, natürlich. Es wurde überregional in vielen Medien darüber berichtet. Dem Image der Allgäuer Landwirtschaft hat es auf jeden Fall mehr geschadet als der Landwirtschaft in anderen Teilen Deutschlands.

Kann dem Imageschaden entgegengewirkt werden?

Mader: Das ist kurzfristig kaum aufzufangen. Das müssen wir aushalten. Doch durch positive Beispiele wie Tage des offenen Bauernhofes kann jeder einzelne Landwirt dazu beitragen, das Image zu verbessern.

Es stehen zwei weitere Prozesse gegen Allgäuer Landwirte an, deren Fälle ähnlich gelagert sein sollen wie im Fall von Bad Grönenbach. Könnte die Zahl der Allgäuer Betriebe, in denen nicht besonders aufs Tierwohl geachtet wird, noch höher sein?

Mader: Wenn man nach schwarzen Schafen sucht, und das tun ja manche, dann findet man auch welche. Ich behaupte aber, dass die Masse der Betriebe tiergerecht wirtschaftet. Höfe, bei denen es Verfehlungen gibt, sind vor allem solche, in denen ältere Betriebsleiter arbeiten. Im Alter zwischen 60 und 70 Jahren haben viele keine Kraft mehr, den Tierbestand regelmäßig und gut zu betreuen, wie es sein müsste. Da fehlt dann vielleicht auch die Erkenntnis, was geändert werden könnte. Diese Fälle sind aber dem Veterinäramt bekannt, das dann teilweise helfen kann.

Hat sich denn durch den jüngsten Prozess im Allgäuer Tierskandal die Einstellung der Landwirtschaft zum Tierwohl geändert?

Mader: Generell ist die Einstellung zum Tierwohl eine Lebenseinstellung. Wie stehe ich zum Tierwohl? Sicherlich sind Landwirte sensibilisiert worden. Auch durch das Urteil. Es ist manchem klar geworden, dass es kein Kavaliersdelikt mehr ist, wie es eine Generation vorher der Fall war, sondern strafrechtlich relevant. Doch auch unabhängig von dem Prozess sind wir auf einem guten Weg in Sachen Tierwohl. Die Masse der Landwirte macht den Job gut. Es gibt außerdem viele Qualitätsmanagement-Systeme im Markt, die das Tierwohl fördern. So müssen Landwirte etwa auf Anforderungen von Schlachthöfen, Molkereien und Supermarktketten reagieren, die damit die Bedingungen für Tiere verbessern wollen.

Könnte der Fall aber auch ein moralisches Umdenken bei Landwirten bewirkt haben?

Mader: Ich glaube, es ist ein langfristiger Prozess. Es gibt eine zunehmende Vermenschlichung der Tiere. Das war vor einer Generation noch anders. Heute stehen bei vielen Leuten Tiere und Menschen auf einer Ebene, sind gleich wertvoll. Doch man muss die Entwicklung hinterfragen. Ist es beispielsweise tiergerecht, einen Hund, eine Katze in einer städtischen Wohnung im zweiten Stock zu halten? Tiere benötigen Auslauf. Zurück zum landwirtschaftlichen Betrieb: Ein Bauer kann nur mit gesunden Tieren seinen Hof so führen, dass er auch ein wenig davon leben kann. Das heißt: Ein Landwirt, der seine Tiere schlecht hält, schadet sich selbst.

Der Richter sagte in seiner Urteilsbegründung, dass das persönliche Verschulden hier im Vordergrund steht, es aber klar sei, dass die Situation in der Landwirtschaft nicht leicht sei, beispielsweise durch steigenden bürokratischen Aufwand. Müsste die Politik eingreifen?

Mader: Wenn die Preise für landwirtschaftliche Produkte angemessen wären, könnten sich Landwirte zusätzliche Arbeitskräfte leisten. Es wäre mehr Zeit für die Tiere da, was sich positiv auf deren Wohl auswirken würde. Doch hängt das Tierwohl nicht nur von den Menschen ab. Anforderungen gibt es beispielsweise auch an die Gebäude. Als ich jung war, waren die Ställe klein und niedrig, mit wenig Fenstern, es gab wenig Platz, die Luft war schlecht. Heute ist alles anders und besser. Man braucht also Geld, um einen tiergerechten Stall bauen zu können. Und es gibt alle paar Jahre neue Anforderungen, die immer wieder Investitionen von Landwirten erfordern. Ohne Geld gibt es also kein Tierwohl und keinen Tierschutz.